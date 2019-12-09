شكرا لقرائتكم خبر عن دجاجتين بيجيبوا دهب لأنديتهم ..المقاولون بياكل الشهد من صلاح والأهلي يجني ثمار النني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أموال غير محسوبة ودواخل بالملايين لم يكن مُخططاً لها، ولكنها تنعش خزينة بعض الأندية جراء رعايتها لبعض اللاعبين في مرحلة الناشئين قبل انتقالهم وتألقهم في الملاعب الخارجية، حيث تنص لوائح الفيفا أن تحصل الأندية الراعية على أموال طوال فترة انتقال لاعبيهم للأندية، تختلف قيمتها من كل محطة لغيرها.

المقاولون بياكل الشهد من محمد صلاح

يعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو خير مثال على حقوق الرعاية في مصر، حيث يحصل الذئاب على ملايين الدولارات في كل انتقال يقوم به الفرعون المصري، فخزينة المقاولون انتعشت بـ4% من قيمة عقد محمد صلاح مع ليفربول، كما حصل النادى من أموال أيضاً قبلها خلال انتقال صلاح من بازل لتشيلسي ومن بعده لأندية فيورتينا وروما قبل أن يستقر به الحال في قلعة الريدز.

Advertisements

الأهلي يجني ثمار رعاية النني

أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً لنادي بشكتاش التركي من أجل استعجال الحصول على حق رعاية محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأول والذى يُعد أحد ناشئي القلعة الحمراء، وجاء إرسال الأهلي خطاب للنادي التركي للحصول على حق رعاية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاصة بعما سبق وحصل الأهلي على 81 ألف جنيه إسترليني من نادي أرسنال الإنجليزي الذى يمتلك اللاعب ووافق على إعارته موسماً الصيف الماضي لنادي بشكتاش التركي.

وينتظر الأهلي الحصول على حق رعاية في النني الذى كان أحد ناشئي القلعة الحمراء قبل أن ينتقل للمقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري ثم للأرسنال قبل أن يقوم الأخير بإعارته لبشكتاش لمدة موسماً.