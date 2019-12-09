شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطوي الملف الأفريقي مؤقتا ويبدأ فى الاستعداد للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد بورسعيد تدريباته استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب بالجولة السابعة من الدوري المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد .

كان إيهاب جلال المدير الفنى للمصري قد حرص على الاجتماع بلاعبيه فور انتهاء مباراتهم أمام اينوجو رينجرز النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، مطالبًا اياهم بطي صفحة الملف الأفريقي مؤقتًا، والتركيز في معترك الدوري المحلي .

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ويخوض المصري 4 مباريات محلية مع كل من المقاولون وانبي وبيراميدز وطلائع الجيش وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين ، وقد شدد إيهاب جلال على لاعبيه أن تلك المباريات الأربع المقبلة بالدوري قبل لقاء بيراميدز بالكونفيدرالية ستسهم بشكل كبير في تحديد مدى قدرة الفريق على المنافسة على أحد المراكز المتقدمة ، مضيفًا أنه ينبغي على الجميع التركيز في كل مباراة على حدة وكأنها بطولة منفردة حتى يحقق الفريق طموحات جماهيره العظيمة بالمنافسة على كافة البطولات التي يخوضها الفريق.