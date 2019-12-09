رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 9 / 12 / 2019 بث مباشر

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ16"

وست هام يونايتد x أرسنال، حيث تقام مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.