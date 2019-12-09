رياضة | لا تفوتك.. أبرز نتائج مباريات الأسبوع في مختلف دوريات العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا تفوتك.. أبرز نتائج مباريات الأسبوع في مختلف دوريات العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرصد الخليج 365 الرياضي أبرز نتائج مباريات الاسبوع الجاري فى جميع البطولات والدوريات، والتى كان أبرزها فوز الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسقوط السيتي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وفوز ليفربول وباريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، عدا مباراة واحدة ستقام اليوم فى ختام الجولة وستجمع بين فريقي أرسنال وويست هام، بينما أقيمت كل المباريات على يومي السبت والأحد، وشهدت المباريات غزارة تهديفية ونتائج مفاجئة، وإستمرار إنفراد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي.

مانشستر سيتي يخسر أمام مانشستر يونايتد ويبتعد عن ليفربول

إبتعد حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتى والمتوج بأخر لقبين للمسابقة عن المنافسة هذا الموسم بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد فى ديربي مانشستر بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، وكان اليونايتد قد تقدم خلال الشوط الأول بهدفين سجلهم كل من ماركوس راشفورد وانتونى مارسيال بينما سجل هدف السيتي الوحيد اللاعب نيكولاس اوتامندى مدافع الفريق برأسية قبل نهاية اللقاء بدقائق من صناعة النجم الجزائري رياض محرز، ليفقد مانشستر سيتي المركز الثانى ويبتعد عن المتصدر ليفربول.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الأول فريق ليفربول والذى يحتل الصدارة برصيد 46 وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

بينما أصبح مانشستر يونايتد والذى فاز فى أخر مباراتان على كل من توتنهام هوتسيبير ومانشستر سيتي فى المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

ليفربول يستمر فى الإنفراد بالصدارة ومحمد صلاح يعود للتهديف

إستمر فريق ليفربول فى صدارة الدوري الإنجليزى والإنفراد بها بعد الفوز على فريق بورنموث بثلاثية دون رد على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، وسجل أهداف الريدز ذل من اوكسلاند شامبرلين من صناعة قائد الفريق جوردان هندرسون بينما سجل الهدف الثانى اللاعب الغيني نابي كيتا من صناعة الدولى المصري محمد صلاح بينما سجل الهدف الثالث الدولي المصري محمد صلاح الذى عاد مرة أخري للتسجيل مع الريدز بعد غياب، ليقود ليفربول للفوز على بورنموث والإنفراد بصدارة الدوري برصيد 46 نقطة.

ليستر سيتي يفوز على أستون فيلا برباعية فى ليلة تألق جيمي فاردي

إستمر فريق ليستر سيتي فى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزى وإحتلال المركز الثانى بجدول الترتيب بعد تحقيق فوز كبير خارج ملعبه على فريق فيلا بارك على أستون فيلا برباعية مقابل هدف، وسجل أهداف ليستر سيتي كل من هداف الدوري الإنجليزي جيمي فاردى هجفين وإيهانتشو هدف وإيفانز هدف بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد جاك جريليش.

خسارة تشيلسي أمام إيفرتون

حقق فريق إيفرتون والذى يعد موقفه صعب هذا العام بجدول الترتيب والذى يتواجد فى المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة فوز هام على فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة بثلاثية لهدف وسجل لفريق إيفرتون كل من لورين هدفين وريتشارليسون هدف بينما سجل هدف البلوز الوحيد كوفاستش.

Advertisements

الدوري الإيطالي

حقق فريق لاتسيو مفاجئة كبري بالفوز على فريق يوفنتوس والذى ينافس نظيره إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، بنتيجة كبيرة بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من البطولة.

وتقدم يوفنتوس فى اللقاء عن طريق كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول بتمريرة من باولو ديبالا ثم تعادل لاتسيو عن طريق فليبي لويز قبل نهاية الشوط ثم تقدم لاتسيو فى النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 74 عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش وقبل نهاية اللقاء إستطاع فيليبي كايسيدو من تسجيل هدف لاتسيو الثالث.

بينما تعادل إنتر ميلان مع نظيره روما بدون أهداف لحساب الجولة ذاتها ليكون إنتر ميلان فى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بينما يوفنتوس فى المركز الثانى برصيد 36 نقطة.

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز على مونبيليه وينفرد بصدارة الدوري

إنفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بعد تحقيق الفوز على مضيفه مونبيلييه بثلاثيه مقابل هدف، وكان أصحاب الأرض تقدموا فى النتيجة عن طريق لياندرو باريديس ثم أحرز باريس فى الشوط الثانى ثلاث أهداف عن طريق الثلاثي الهجومى نيمار وماورو إيكارذى وكيليان مبابي، ليكون الفريق الباريسي فى الصدارة برصيد 39 نقطة ويليه مارسيليا فى المركز الثانى برصيد 34 نقطة.

الدوري الألماني.. سقوط بايرن ميونخ وفوز كبير لدورتموند

حقق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ فوز على فريق بايرن ميونخ بهدفين لهدف ليستمر الفريق فى صدارة البوندسليجا الألمانيه، بعدما سجل اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني هدفي الفريق بينما سجل للبايرن بيريسيتش، ليكون مونشنجلادباخ فى المركز الأول برصيد 31 نقطة بينما يحتل بايرن ميونخ المركز السابع برصيد 24 نقطة.

بينما حقق بوروسيا دورتموند الفوز على فورتونا دوسليدورف بخماسية دون رد، سجل أهداف دورتموند كل من ماركو رويس هدفين وسانشو هدفين وهازارد هدف، ليصبح الفريق فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلى والزمالك يحققان الفوز الأول فى البطولة.

حقق النادي الأهلى فوز هام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 على فريق الهلال السودانى بهدفين لهدف، سجل للأهلى كل من حسين الشحات ورمضان صبحي بينما سجل للهلال أطهر الطاهر، ليصبح الأهلى فى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصذر النجم الساحلى التونسي.

بينما حقق نادي الزمالك فوزه الأول أيضا بالمجموعة على فريق أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد سجلهم المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، ليكون الفريق فى المركز الثانى خلف مازيمبي الكونغولي الذى يتصدر برصيد 6 نقاط.