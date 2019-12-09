رياضة | الغندور: قبل إعتزالي تفوقت على كل الأندية الإفريقية في عدد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغندور: قبل إعتزالي تفوقت على كل الأندية الإفريقية في عدد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، الجماهير تعرف جيداً تاريحه بالألقاب القارية التي حققها مع القلعة البيضاء قبل اعتزاله.

وكتب الغندور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الأحد، إلى أن بطولاته القارية مع الزمالك حتى موسم 2005، كانت أكثر من أي نادي في إفريقيا.

وتعرض خالد الغندور على مدار الفترة الماضية لانتقادات قوية من جماهير الأهلي، في ظل أراءه الخاصة التي كان يخرج يصرح بها عبر برنامج "الزمالك اليوم" والذي كان يذاع على قناة "الحدث اليوم".

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الأندية الإفريقية حصدًا للألقاب القارية برصيد 20 بطولة وهى (8 دوري أبطال إفريقيا – 6 السوبر الافريقي – 4 كأس الكؤوس الإفريقية – 1 كأس الكونفيدرالية – 1 كأس الأفروآسيوية.