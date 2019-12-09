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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تُـوِّج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج 24 بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية، ليحقق اللقب الخليجي الأول بعد مرور نصف قرن على انطلاق البطولة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد مهاجم البحرين محمد الرميحي في الدقيقة (69) بعد تلقيه كرة عرضية من مهدي حميدان.

وبدأت المباراة بتبادل الفريقين للهجمات واستمر ذلك في الربع الساعة الأولى التي شهدت إثارة من الجانبين، حيث كان اعتماد المنتخب البحريني على تحركات كميل الأسود وعلي مدن في وسط الملعب ومحاولة إيصال الكرات إلى المهاجم محمد الرميحي ومن خلفه مهدي حميدان، وكان للدفاع السعودي كلمة في غالبية اختراقات البحرين.

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في المقابل، اعتمد الأخضر على تحركات سالم الدوسري وسلمان الفرج في الوسط والهجوم مع دخول عبدالله عطيف في الجهة اليمنى، وأغلق الدفاع البحريني منطقة الخطورة بإحكام.

وحرمت العارضة هدفاً للأخضر بتسديدة قوية وجميلة من سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر سلمان الفرج ركلة جزاء بعد عرقلة سالم الدوسري داخل المنطقة، حيث ارتطمت بالعارضة حارمة الأخضر فرصة التقدم.

وفي الشوط الثاني دخل المنتخبان برغبة أكثر لتسجيل هدف التقدم حيث تبادلا الفرص قبل أن تحمل الدقيقة (69) الفرحة البحرينية حينما أرسل مهدي حميدان كرة من الجهة اليمنى أرضية وجدت محمد الرميحي الذي سددها داخل المرمى معلناً الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة العشرون الأخيرة ضغطاً من المنتخب السعودي وسط تراجع من المنتخب البحريني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، وتألق حارس البحرين سيد محمد جعفر في التصدي لتسديدة سالم الدوسري، لتستمر القتالية الدفاعية للأحمر حتى أعلن حكم المباراة انقضاءها بفوز البحريني بأول ألقابه.