شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تشكر زوجها لدعمها في قيادة المباريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) قدمت الحكم الدولي المساعد منى عطاالله شكرها وتقديرها لزوجها على دعمها وتشجيعها وتحفيزها لقيادة المباريات في مسابقات كرة القدم المصرية، وعلقت الحكم المساعد منى عطاالله في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عندما نشرت صورة لها بجانب زوجها بعد مشاركتها حكماً مساعداً لمباراة الاتحاد السكندري والنصر ضمن مباريات دور 32 لكأس مصر بالتعليق: «قمة السعادة أن تجد من يقف بجانبك.. شكراً زوجي». يذكر أن منى عطاالله - وهي أول مساعد حكم تنال الشارة الدولية، بقرار الاتحاد المصري بالدفع بالعنصر النسائي في مباريات الرجال - قادت العديد من المباريات المحلية والدولية حكماً مساعداً دولياً، وقامت بالتحكيم في مباريات دولية تتبع الفيفا والاتحاد الأفريقي (كاف)، إضافة إلى أدائها في المباريات المحلية التي تتبع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتعمل حكماً مساعداً منذ 14 عاماً، شاركت خلالها في المباريات الدولية بشكل كامل، وسارت مباراة الاتحاد السكندري والنصر بطريقة طبيعية جداً، ولم تشهد أي تجاوزات أو اعتراضات على القرارات التي اتخذتها «عطاالله» بصفتها حكماً مساعداً.

قدمت الحكم الدولي المساعد منى عطاالله شكرها وتقديرها لزوجها على دعمها وتشجيعها وتحفيزها لقيادة المباريات في مسابقات كرة القدم المصرية، وعلقت الحكم المساعد منى عطاالله في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عندما نشرت صورة لها بجانب زوجها بعد مشاركتها حكماً مساعداً لمباراة الاتحاد السكندري والنصر ضمن مباريات دور 32 لكأس مصر بالتعليق: «قمة السعادة أن تجد من يقف بجانبك.. شكراً زوجي». يذكر أن منى عطاالله - وهي أول مساعد حكم تنال الشارة الدولية، بقرار الاتحاد المصري بالدفع بالعنصر النسائي في مباريات الرجال - قادت العديد من المباريات المحلية والدولية حكماً مساعداً دولياً، وقامت بالتحكيم في مباريات دولية تتبع الفيفا والاتحاد الأفريقي (كاف)، إضافة إلى أدائها في المباريات المحلية التي تتبع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتعمل حكماً مساعداً منذ 14 عاماً، شاركت خلالها في المباريات الدولية بشكل كامل، وسارت مباراة الاتحاد السكندري والنصر بطريقة طبيعية جداً، ولم تشهد أي تجاوزات أو اعتراضات على القرارات التي اتخذتها «عطاالله» بصفتها حكماً مساعداً.

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