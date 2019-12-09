شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تحكي جهود دعم اللغة العربية بـ«الذكاء الاصطناعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

انطلقت أمس (الأحد) فعاليات معرض اللغة العربية والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى على مدار أسبوعين، لاستعراض مراحل تطور وسائل الكتابة عبر التاريخ وصولاً إلى توظيف مجالات التقنية الحاسوبية في معالجة العربية ونشرها عالمياً، وذلك برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وحضور عمداء ووكلاء العمادات والكليات والأقسام.

وفي ختام الحفل كرَّم الدكتور عبدالله بافيل عمداء كلية اللغة العربية السابقين والجهات المنظمة والمشاركة، مثمناً جهودهم في تفعيل البرنامج والمعرض المصاحب له للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2019، وإسهامات الكلية في مواكبة مستحدثات برامج التطور التقني ودمجها في مقررات التعليم لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.