شكرا لقرائتكم خبر عن «وطن من ذهب» تختتم فعالياتها بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اختتمت المسابقة الوطنية لتصميم المجوهرات تحت شعار «وطن من ذهب»، فعالياتها بأحد فنادق جدة، بعد أن حصدت مشاركة 100 مصمم ومصممة، وتنافس 30 تصميماً بأياد سعودية واعدة، وكشفت خلال مشاركات المتخصصين والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية خلال عملية شراء المعدن النفيس، وتوعية المجتمع ضد الغش التجاري.

اختتمت المسابقة الوطنية لتصميم المجوهرات تحت شعار «وطن من ذهب»، فعالياتها بأحد فنادق جدة، بعد أن حصدت مشاركة 100 مصمم ومصممة، وتنافس 30 تصميماً بأياد سعودية واعدة، وكشفت خلال مشاركات المتخصصين والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية خلال عملية شراء المعدن النفيس، وتوعية المجتمع ضد الغش التجاري.

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