شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بجدة تحتفي بالقنصل العام هشام فتحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسام الشيخ (جدة) أقام الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع أقام الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية ، أخيرا، حفل استقبال للسفير هشام فتحي قنصل عام جمهورية مصر العربية بالمنطقة الغربية، بمناسبة مباشرة عمله في المملكة. وشهد الاحتفال عدد من أعضاء الاتحاد ونخبة من منسوبي القنصلية وأعضاء الجالية المصرية بالمنطقة الغربية. فيما أكد فتحي في كلمته عمق العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وشكر الاتحاد وأبناء الجالية على حفاوة الاستقبال، مشددا على حرصه شأن كل البعثات المصرية في الخارج على دعم الجالية المصرية. بدوره رحب رئيس الاتحاد الدكتور سعيد يحيى، بالسفير، متمنيا له فترة مضيئة بالتعاون البناء بين القنصلية وأبناء الجالية العاملين في المملكة، معبرا عن تقديره للمملكة في دعم متطلبات الجالية المصرية، كما أكد نائب رئيس الاتحاد محمد أبوالعيش أن الحضور الكبير لأبناء الجالية يمثل قطاعات متعددة من المصريين العاملين في السعودية، ممن حرصوا على التواجد والمشاركة في حفل الاستقبال.



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