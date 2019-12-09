شكرا لقرائتكم خبر عن «جوشوا» من الدرعية بطلا للعالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)@anajjar2

في كل مرة تثبت المملكة العربية السعودية قدرتها على تنظيم واستضافة أي حدث عالمي، بعد النجاح الكبير الذي شهده نزال الدرعية أمس الأول والذي توج فيه البريطاني «آنتوني جوشوا»، بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد الثأر من خصمه المكسيكي «آندي رويز» بمجموع النقاط بعد انتهاء الجولة الأخيرة، وسط حضور 15 ألف متفرج من 65 دولة، في حدث رعاه صندوق الاستثمارات العامة، يشار إلى أن ميدان الدرعية الذي احتضن هذا التنافس قد تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ 15 ألف متفرج، فيما أشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف، وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على دعم ومتابعة الرياضة السعودية بالوقوف بنفسه ومتابعة أدق التفاصيل فيها، ما أثمر عن تحقيق الكثير من النجاح كان آخرها تتويج الهلال بلقب كأس دوري الأبطال الآسيوي، ونجاح سباق «فورمولا إي». ولم يتوقف عند هذا الحد، بل سوف تستضيف الدرعية ضمن إطار موسمها الذي يستمر شهراً كاملاً «كأس الدرعية للتنس» الذي يقام بمشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس الرجال على مستوى العالم، و«مهرجان الدرعية للفروسية» بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يتنافسون للتأهل إلى أولمبياد «طوكيو 2020».

من جهته، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أبدى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه نزال الدرعية التاريخي والذي توج بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي حرص على متابعة الحدث لحظة بلحظة، وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل: «أحمد الله عز وجل على إقامة حدث عالمي كهذا في أرض المملكة العربية السعودية وفي أرض الدرعية التاريخية، نفخر جميعاً كسعوديين أن استطعنا تنظيم حدث عالمي وكبير كهذا النزال التاريخي، وهذا لم يكن ليحصل لولا الدعم غير المسبوق والمتواصل من لدن قيادتنا الرشيدة التي كانت ولازالت تدعم بكل قوة لاستضافة مثل هذه الأحداث العالمية لنثبت للعالم أجمع أننا قادرون على التنظيم وباحترافية عالية، كما شاهد العالم اليوم في الدرعية، فشكراً من الأعماق باسم شباب وشابات هذا الوطن الغالي على هذا الدعم اللا محدود فما نجده من سمو سيدي ولي العهد يسهم في نقلة نوعية وغير مسبوقة لرياضة الوطن واستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى التي تحظى باهتمام عالمي كبير».

وأضاف: «أبارك للملاكم البريطاني آنتوني جوشوا استعادة اللقب وحظاً أوفر لمنافسه المكسيكي آندي رويز، وكلاهما قدما ملحمة تاريخية وقوية، استمتع بها الحضور الجماهيري الكبير، ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الجميع على حضورهم في ميدان الدرعية في هذه الليلة التي لن تنسى».

وأصبح البطل السعودي زهير القحطاني أوّل سعودي يفوز بلقب WBC الشرق الأوسط للوزن الخفيف، بعد فوزه على نظيره الكويتي عمر الدوسري، الذي فقد من خلاله الكويتي سجله المثالي عند إسقاطه بقرار أجمعت عليه لجنة التحكيم، وبهذا الفوز يحقق القحطاني ثمانية انتصارات متتالية في مسيرته الاحترافية، في النزالات التمهيديّة على مجموعة من الألقاب المهمّة.