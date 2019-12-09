رازفان ينتظر الدوليين قبل «العالمية»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 ينتظر مدرب فريق الهلال رازفان عودة لاعبيه الدولييين بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس «خليجي 24»، لبدء تحضيراته الفنية لبطولة أندية العالم، والتي ستقام في قطر، إذ سيستهل زعيم آسيا مشاركته بمواجهة بطل أفريقيا الترجي التونسي يوم السبت القادم، وسيسعى المدرب رازفان إلى تجهيز الفريق فنيا، ومطالبة الجهاز الطبي لتكثيف مهماته العملية من أجل إكمال البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ليدخل الفريق أولى مبارياته بجاهزية التامة، هذا وستغادر بعثة الفريق الهلالي الأسبوع الحالي إلى الدوحة استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية.

ينتظر مدرب فريق الهلال رازفان عودة لاعبيه الدولييين بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس «خليجي 24»، لبدء تحضيراته الفنية لبطولة أندية العالم، والتي ستقام في قطر، إذ سيستهل زعيم آسيا مشاركته بمواجهة بطل أفريقيا الترجي التونسي يوم السبت القادم، وسيسعى المدرب رازفان إلى تجهيز الفريق فنيا، ومطالبة الجهاز الطبي لتكثيف مهماته العملية من أجل إكمال البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ليدخل الفريق أولى مبارياته بجاهزية التامة، هذا وستغادر بعثة الفريق الهلالي الأسبوع الحالي إلى الدوحة استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية.

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