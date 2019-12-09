البريكان يقود هجوم «العالمي».. والمحاور تؤرق فيتوريا

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) ينتظر مدرب فريق النصر فيتوريا عودة المهاجم الشاب فراس البريكان من الدوحة بعد الفراغ من نهائي كأس الخليج للاعتماد عليه أساسياً في لقاء التعاون القادم يوم الجمعة ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير

ينتظر مدرب فريق النصر فيتوريا عودة المهاجم الشاب فراس البريكان من الدوحة بعد الفراغ من نهائي كأس الخليج للاعتماد عليه أساسياً في لقاء التعاون القادم يوم الجمعة ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتعويض غياب هداف الفريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الموقوف بسبب تراكم الكروت الصفراء، وسيحتفظ فيتوريا بالمهاجم عبدالفتاح آدم في دكة البدلاء للزج به في الشوط الثاني متى ما استدعت الحاجة لعدم جاهزيته الكاملة، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد استأنف تدريباته بإشراف البرتغالي روي فيتوريا مساء أمس بعد أن تمتع الفريق بيوم إجازة عقب تجاوز البكيرية في دور 32 بكأس الملك الجمعة الماضية برباعية مقابل هدف، وركز المدرب في تدريبه على الجوانب اللياقية والتكتيكية، وختم المران بمناورة صحح فيها عدداً من الأخطاء، ومن المنتظر أن ينضم ثلاثي المنتخب يحيى الشهري وسلطان الغنام وفراس البريكان لتدريبات الفريق مساء غد (الثلاثاء)، وسيستعيد البرتغالي خدمات عبدالعزيز الجبرين وعبدالله مادو، فيما تضاءلت فرص جاهزية عبدالله الخيبري ومختار علي وعبدالرحمن العبيد لخوض اللقاء، ومازال فيتوريا محتاراً في إيجاد بديل للخيبري في ظل إصابة مختار علي، إذ سيفاضل بين الشاب عبدالرحمن الدوسري والجبرين للزج بأحدهما أو اللعب ببيتروس مع يحيى وجوليانو في العمق لتعويض غياب الخيبري ومختار في اللقاء المهم الذي يسعى من خلاله النصر لصدارة الدوري.

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