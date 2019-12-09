شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير «النواخذة» تطالب بإقالة العطوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تعالت أصوات الجماهير الاتفاقية الحاضرة في مباراة فريقها أمام الطائي على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، مطالبة برحيل المدرب الوطني خالد العطوي، رغم تخطي الفريق الاتفاقي نظيره الطائي بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، والتأهل لدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن جماهير «النواخذة» لم يرضها المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة.

وانتقدت الجماهير بشدة أسلوب المدرب خالد العطوي، بسبب سوء نتائج الفريق وتحديدا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان آخرها الخسارة من فريق الاتحاد 1-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة، والتي على إثرها تفجرت الأوضاع في البيت الاتفاقي وتراجع الفريق إلى المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط.

واستغرب عدد كبير من الاتفاقيين صمت الإدارة تجاه المدرب العطوي خلال الفترة الماضية، خصوصا أن فترة التوقف كانت فرصة لإقالته من منصبه، والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة القادمة.