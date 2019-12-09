شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة أبطال آسيا غدا في كوالالمبور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تسحب قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، غدا (الثلاثاء) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستشارك تسحب قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، غدا (الثلاثاء) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستشارك السعودية بأربعة فرق هي (الهلال، والنصر، والتعاون، والأهلي)، وستخوض فرق التعاون بطل كأس الملك، والنصر «البطل»، والهلال «الوصيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي»، مباريات دور المجموعات مباشرة عقب إجراء القرعة الآسيوية، فيما سيخوض الأهلي ثالث الدوري مباراة ضمن «الملحق الآسيوي». يذكر أن الفريق الهلالي حصد كأس دوري أبطال آسيا العام 2019، بعد انتصاره على أوراوا الياباني ذهابا 0/‏1، وإيابا 0/‏2.



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