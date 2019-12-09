12 طائرة نقلت 2000 بحريني لدعم الأحمر أمام الأخضر

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) خصصت وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين 12 طائرة لنقل جماهيرها إلى قطر لمؤازرة منتخبها أمام نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي الـ24 لكرة القدم التي اختتمت أمس في الدوحة، إذ أكد وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني أيمن المؤيد في تصريح صحفي أهمية الجماهير ودورها في تشجيع المنتخب، وإدخال الحماس في نفوس اللاعبين من أجل تقديم أفضل المستويات في المباراة التي تعتبر «الخطوة الأخيرة» في طريق منتخب البحرين للحصول على كأس الخليج الذي لم يحققه «الأحمر» حتى الآن، وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها خصصت وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين 12 طائرة لنقل جماهيرها إلى قطر لمؤازرة منتخبها أمام نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي الـ24 لكرة القدم التي اختتمت أمس في الدوحة، إذ أكد وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني أيمن المؤيد في تصريح صحفي أهمية الجماهير ودورها في تشجيع المنتخب، وإدخال الحماس في نفوس اللاعبين من أجل تقديم أفضل المستويات في المباراة التي تعتبر «الخطوة الأخيرة» في طريق منتخب البحرين للحصول على كأس الخليج الذي لم يحققه «الأحمر» حتى الآن، وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السعودية المباراة النهائية بعد أعوام 2009 و2010 و2014، في حين بلغت البحرين النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها، علما بأن البطولة كانت تقام بنظام الدوري في سنواتها الأولى، قبل أن تقام مباراة نهائية للمرة الأولى في النسخة السابعة عشرة في الدوحة عام 2004. وتأهل المنتخب السعودي إلى النهائي بعد فوزه على نظيره القطري بهدف وحيد في نصف نهائي الدورة، فيما وصلت البحرين للنهائي إثر فوزها على العراق (5 – 3) بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2 – 2).



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