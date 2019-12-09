شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الصالات ينهي المرحلة الأولى استعدادا لكأس آسيا 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات أمس الأول (السبت)، المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة الدمام واستمرت ما يقارب 22 يوما، استعدادا لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في تركمانستان في فبراير القادم.

وكان الأخضر بقيادة الإسباني لويس فونسيكا قد خاض أربع مواجهات ودية دولية مع منتخبي الأرجنتين بطل كأس العالم عام 2016، ومصر وصيف كأس أفريقيا في النسخة الماضية.

وعلى رغم الخسارة في وديتي منتخب الأرجنتين إلا أن الأخضر السعودي ظهر بمستوى مقنع للجهاز الفني، لكن فارق الخبرة حسمت الأمر لمنتخب التانجو، وفازت الأرجنتين في المباراة الأولى بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وفي الثانية بستة أهداف دون مقابل.

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وأمام مصر استطاع الأخضر الفوز في المباراة الأولى بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة في مباراة قدم فيها لاعبو المنتخب السعودي أداء جيدا استحقوا الفوز بالمستوى والنتيجة، وفي المباراة الثانية خسر بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين.

وعمد مدرب المنتخب الوطني (الإسباني) لويس فونسيكا خلال اللقاءات الودية لإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بالطريقة المناسبة حتى يتم إبقاء الأفضل للمشاركة في المرحلة الثانية الذي ستنطلق في الأسابيع القادمة من خلال إقامة معسكر خارجي.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول سيشارك في نهاية شهر فبراير القادم بكأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة D بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.