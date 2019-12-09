شكرا لقرائتكم خبر عن دانة: أحلم باحتراف كرة القدم.. والإعلام يتجاهلنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إعداد/ أمل السعيد (الرياض)

• أين كانت البداية مع كرة القدم؟

•• بدأت بلعب كرة القدم في البيت مع إخوتي بعدها بحثت عن فريق كرة قدم نسائي ووجدت نادي الرياض النسائي.

• متى كانت أول مشاركة على صعيد البطولات المحلية والخارجية؟•• لا توجد حالياً بطولة محلية لكني شاركت في مباريات ودية استعدادية لبطولة دوري الرياض النسائي، خارجيا يوجد عدد من الأندية وشاركنا في بطولات عديدة لكن لم نجد اهتماما إعلاميا.

• كيف تقيمين ملف الرياضة النسائية في الوقت الراهن؟•• تطورت بشكل ملحوظ ونطمح أن تكون أكثر بروزا بزيادة الاهتمام والدعم.

• ما هو السر وراء بروزك في كرة القدم، ولماذا اخترت مركز الدفاع؟•• بروزي بسبب حبي لكرة القدم وتشجيع إخوتي لي، واخترت الدفاع لأنه أنسب موقع لي، كما أن مدربة الفريق وجدت أنه المركز المناسب لي لامتلاكي المهارات الدفاعية.

• من واقع تجربتك الشخصية ما الذي تعلمته من كرة القدم؟•• تعلمت الصبر والتعاون بروح الفريق والتركيز.

• ما هي الرياضات الأخرى التي تمارسينها بخلاف لعبة كرة القدم؟•• أتقن السباحة بشكل ممتاز.

• ما أصعب المواقف التي تعرضت لها؟•• لم أتعرض لأي موقف صعب.

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• ما رسالتك لأي فتاة ترغب في خوض تجربتك ولكن تخشى المجتمع؟•• إذا كان عند الإنسان هدف لا بد له من الصبر والاجتهاد لتحقيق أهدافه.

• ما هو أفضل تكريم حصلت عليه؟•• أنا في بداياتي وإن شاء الله سيحدث ذلك في المستقبل.

• ماذا عن الاهتمام الإعلامي باللعبة؟•• على الرغم من وجود عدد من الأندية ومشاركتنا في عدد من البطولات لكن لم نلقَ الاهتمام الإعلامي الذي نستحقه.

• كيف يمكن النهوض برياضة كرة القدم النسائية في السعودية، وما الذي ينقصها؟•• أتمنى أن يكون هناك اهتمام من الإعلام بهذا المجال بشكل أفضل، والذي ينقصها الدعم المادي.

• ما هي طموحاتك المستقبلية؟•• البروز والاحتراف في هذا المجال.

• كلمة الختام لمن توجهينها؟•• أشكر كل من دعمني وشجعني وخاصة إخوتي كما أحب أن أشكر نادي الرياض وأعضاءه.

تعتبر دانة القاسم من الرائدات اللاتي اتجهن لممارسة كرة القدم في السعودية رغم خلو هذا المجال من أي تواجد نسائي يوازي الرياضات الأخرى. إصرار دانة التي تبحث عن الاحتراف وتحلم ببطولة محلية لكرة القدم النسائية تحفظ لها اسمها كأولى الرائدات في هذه اللعبة.

"الخليج 365" حاورت دانة التي أجابت بكل عفوية في السطور التالية: