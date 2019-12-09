شكرا لقرائتكم خبر عن سيرة وإنجازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) ريم إبراهيم العرفج ريم إبراهيم العرفج * سيدة أعمال سعودية * أول مدربة يوغا سعودية معتمدة Advertisements * تمت دعوتها من حكومة الهند لتمثيل السعودية * مدربة متخصصة لرياضة اليوغا في الرياض * لايف كوتش * مؤسِسة فريق بركة النسائي للدراجات «فريق معتمد من اتحاد الدراجات»



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.