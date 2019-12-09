شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) * تأسس الاتحاد السعودي للكاراتيه عام 1395هـ/‏1975 * تأسس الاتحاد السعودي للكاراتيه عام 1395هـ/‏1975 * أضيفت له الرياضة النسائية عام 2018 * عدد اللاعبات بالاتحاد: 150 لاعبة * عدد البطولات النسائية: 3 بطولات * الميداليات التي تحققت: ذهبية و3 برونزية Advertisements البطولات النسائية القادمة: * دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة فبراير 2020 * بطولة المجموعة الأولى للسيدات تحت ١٥ سنة بالرياض 2019 * بطولة المملكة المفتوحة للسيدات بالرياض 2019 * بطولة المجموعة الثانية للسيدات بجدة 2019



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