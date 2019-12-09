شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب و الرياضة اليوم الأثنين، المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية ( ISF ) Advertisements ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن المؤتمر الدولي للسياحة والأحداث الرياضية في نسخته الأولى . يعقد المؤتمر بمقر وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، وعدد من قيادات الوزارة ، المسئولين والمستثمرين في قطاع الرياضة الحكومي.

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