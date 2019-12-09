شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يستعين بأول أغسطس لكشف تكتيك كارتيرون مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لتسجيل مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، من أجل اكتشاف بعض النقاط التكتيكية التى يعتمد عليها كارتيرون مع الزمالك والوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة وإنها تعد أول مباراة رسمية يقودها كارتيرون بعد رحيل الصربى ميتشو.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى، خاصة وأن الفارس الأبيض يمتلك مدير فنى جديد الفرنسى باتريس كارتيرون الأمر الذى سيزيد من صعوبة المواجهة نظرًا لرغبة الخواجة الجديد فى تحقيق الفوز ورغبة اللاعبين أيضًا فى اثبات أنفسهم.