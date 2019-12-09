شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب فى الزمالك = 4 أهداف و أسيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أيام خالد بوطيب لاعب فريق الزمالك معدودة فى ميت عقبة ، بعد الاتفاق مع مسئولى النادى على الرحيل فى اقرب وقت ، على أن يتم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين .

وقبل رحيل اللاعب المغربى عن ميت عقبة ، نرصد أهم ماقدمه مع الفريق الأبيض منذ قدومه فى يناير الماضى .

انضم خالد بوطيب الى الزمالك فى الانتقالات الشتوية من عام 2019 ، شارك فى ، أول موسم له فى 11 مباراة بالدورى ، سجل 4 اهداف ، و صنع هدف واحد .

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وخلال الموسم الجارى ، لم يظهر سوى فى 3 مباريات بالدورى أيضا ، خرج منها خاوى اليدين فلم يسجل اى هدف أو يصنع اخر ، ليكون إجمالى مشاركاته مع الفريق منذ يناير وحتى الان 900 دقيقة فقط .

كما شارك ببطولة الكونفدرالية فى 9 مباريات سجل خلالها هدف واحد وتوج الزمالك بالبطولة

كما شارك فى مباراتى بدورى ابطال افريقيا ، وحقق مع الفريق بطولة الكونفدرالية .

كان خالد بو طيب قد خرج من الحسابات الفنية فى الزمالك بعد تعرضه لإصابة فى الركبة، ويرغب مسؤولو الأبيض فى فسخ التعاقد معه بصورة ودية مع تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته وتسوية الأمور المالية معه.