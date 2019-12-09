شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب النسائية اليوم استعدادا لشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة معسكرا مفتوحا اليوم الاثنين يضم 22 لاعبة هن الهام هاني وفرح سمير وحبيبة خالد وهنا وجيه وهاجر احمد وايمان حسن وامل ناصر واسراء فرج وهدي شكري وسيلينا صاروفيم وندي ابراهيم الغريب ونادين الشافعي ودانا كريم ندي و ليلي سيف و نادين ياسر و شروق ابراهيم و أميرة محمد وليلي شريف و مروة طلعت و يارا ياسر و ندا عماد و بسمة محمد.
واستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنه على خوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بدولة الجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أجري قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة والتي تقام بنظام خروج المغلوب واسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الذهاب بمصر احد ايام 17 ، 18 ، 19 يناير القادم وتقام مباراة العودة بالمغرب احد ايام 31 يناير 1 ، 2 فبراير علي ان يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.
ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق معسكر منتخب النسائية اليوم استعدادا لشمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.