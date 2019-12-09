حسينية اكادير يُعزز صدارته للمجموعة الرابعة بالفوز على بارادو العنيد..

عزز فريق حسنية أكادير مركزه في صدارة المجموعة الرابعة بعد تفوقه خارج ميدانه على بارادو الجزائري بهدفين دون رد، فى احدي مباريات اليوم بالجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-2020، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد 8-12-2019، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل هدفي الحسنية كل من مهدي أوبيلا (د26)، وياسين الرامي (د48).

وعزز فريق حسنية أكادير بعد هذا الفوز، مركزه في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إنيمبا النيجيري الذي تفوق في وقت سابق اليوم على سان بيدرو الإيفواري بهدف دون رد.

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فيما تذيل نادي بارادو ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

ويرحل حسنية أكادير في الجولة الثالثة لمواجهة سان بيدرو الإيفواري يوم الأحد المقبل.

ودخل فريق بارادو صاحب الأرض والضيافة، المباراة باحثًا عن مصالحة جماهيره بعدما تعثر في اللقاء الأول أمام سان بيدرو وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.