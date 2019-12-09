بيراميدز يُمطر شباك نظيره الموريتاني بسداسية

امطر فريق بيراميدز نظيره اف سي نواذيبو الموريتاني بستة اهداف نظيفة مساء اليوم الاحد 8-12-2019، بستاد الدفاع الجوي، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-2020.

سجل سداسية بيراميدز كل من محمد فاروق وإيريك تراوري، بواقع هدفين لكل منهما في الدقائق 10، 32، 56، 84، ثم اكمل جون انطوي وكانون في الدقيقتين 52، 75.

ليتصدر بيراميدز مجموعته برصيد 6 نقاط بنهاية الجولة الثانية وهو نفس رصيد المصري الذى تغلب اليوم على رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدفين ، بستاد الجيش بالسويس ، وذلك قبل لقاء بيراميدز.

بينما يقبع رينجرز ونواذيبو في القاع بدون رصيد من النقاط.

Advertisements

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وسعى اليوم بيراميدز لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما خسر فريق نواذيبو في المباراة الأولى أمام النادي المصري بدور المجموعات بنتيجة 3/2.

ويعيش فريق بيراميدز حالة من التوهج الكروي تحت قيادة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني للفريق، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققه فريق بيراميدز على فريق النجوم في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بستة أهداف مقابل هدف واحد وهي أكبر نتيجة شهدها هذا الدور، حيث استغل ديسابر الحالة الإيجابية لدى اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات الأفريقية.