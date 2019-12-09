ميلان يقتنص فوزاً بشق الأنفس ويستمر بتحقيق الانتصارات

عاد ميلان من ملعب بولونيا بفوزه السادس هذا الموسم بعد أن حسم مواجهته ضد مدربه السابق الصربي سينيسا ميهايلوفيتش 3-2، في المرحلة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد.



ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بفضل أهداف البولندي كريستوف بيونتيك (15 من ركلة جزاء) والفرنسي تيو هرنانديز (32) وجاكومو بونافنتورا (46)، فيما كان هدفا المضيف بهدية من تيو هرنانديز (40 خطأ في مرمى فريقه) ونيكولا سانسوني (84 من ركلة جزاء تسبب بها هرنانديز أيضاً).



واستقر بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.



وبفوزه السادس توالياً، حقق النادي المتوسطي أطول سلسلة انتصارات منذ آب/أغسطس-تشرين الأول/أكتوبر 2014 حين حقق ثمانية على التوالي. المصدر: بي إن سبورت

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