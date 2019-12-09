شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر والان مع التفاصيل

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر الإثنين 9 ديسمبر 2019 أسدل الستار عن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بمباراة ميلان وبولونيا، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لمصلحة الروسونيري.

وسقط يوفنتوس أمام لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل إنتر ميلان سلبيًا أمام روما. وجاء الترتيب كالتالي: إنتر ميلان 38 نقطة. يوفنتوس 36 نقطة. لاتسيو 33 نقطة. كالياري 29 نقطة. روما 29 نقطة. أتلانتا 28 نقطة. نابولي 21 نقطة. بارما 21 نقطة. Advertisements تورينو 20 نقطة. ميلان 20 نقطة. هيلاس فيرونا 18 نقطة. بولونيا 16 نقطة. فيورنتينا 16 نقطة. ساسولو 15 نقطة. ليتشي 15 نقطة. أودينيزي 15 نقطة. سامبدوريا 12 نقطة. جنوى 11 نقطة. بريشيا 10 نقاط. سبال 9 نقاط.

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