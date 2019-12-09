الميلان يهزم بولونيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

الإثنين 9 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي ميلان و بولونيا ضمن إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الايطالي، بفوز الروسونيري خارج ميدانه بثلاث اهداف مقابل هدفين علي حساب بولونيا.



تقدم الضيوف أولا في الدقيقة 15من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم البولندي بياتيك واضاف الظهير الأيسر الاسباني ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في مرمي بولونيا في الدقيقة 32، بعد 8دقائق فقط من تسجيله الهدف الأول له والثاني لميلان ،سجل عن طريق الخطأ الهدف الاول لمصلحة بولونيا في الدقيقة 40من بداية الشوط الأول .

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في بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 46 سجل ميلان الهدف الثالث عن طريق الجناح الإيطالي العائد من الإصابة بونافنتورا لتصبح النتيجة تقدم ميلان بثلاث اهداف مقابل هدف .

قبل نهاية المواجهة بثمان دقائق سجل نيكولا سانسوني الهدف الثاني لمصلحة بولونيا، لتنتهي المباراة بعدها بفوز ميلان بثلاث اهداف مقابل هدفين.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ميلان الي النقطة 20في المركز العاشر،بينما توقف رصيد بولونيا عن المركز الثاني عشر برصيد 16نقطة.