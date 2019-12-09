شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر الإثنين 9 ديسمبر 2019 الخليج 365 أسدل الستار عن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

حيث اختتمت مباريات الجولة بمباراة ميلان وبولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لمصلحة الروسونيري. حيث حافظ تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، على صدارته لقائمة الهدافين، فيما جاء البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان في المركز الثاني. وجاءت قائمة الهدافين كالتالي: شيرو إيموبيلي، لاتسيو، 17 هدفًا. روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 10 أهداف. Advertisements جواو جلفاو، كالياري، 10 أهداف. لويس مورييل، أتلانتا، 9 أهداف. لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 8 أهداف. دومينيكو بيراردي، ساسولو، 8 أهداف. كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 7 أهداف. فرانشيسكو كابوتو، ساسولو، 7 أهداف. دوفان زاباتا، أتلانتا، 6 أهداف. أندريا بيلوتي، تورينو، 6 أهداف.

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