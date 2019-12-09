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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر

الإثنين 9 ديسمبر 2019

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر

الخليج 365

أسدل الستار عن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

حيث اختتمت مباريات الجولة بمباراة ميلان وبولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لمصلحة الروسونيري.

 

حيث حافظ تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، على صدارته لقائمة الهدافين، فيما جاء البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان في المركز الثاني.

 

وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:

 

شيرو إيموبيلي، لاتسيو، 17 هدفًا.

 

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 10 أهداف.

 

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جواو جلفاو، كالياري، 10 أهداف.

 

لويس مورييل، أتلانتا، 9 أهداف.

 

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 8 أهداف.

 

دومينيكو بيراردي، ساسولو، 8 أهداف.

 

، يوفنتوس، 7 أهداف.

 

فرانشيسكو كابوتو، ساسولو، 7 أهداف.

 

دوفان زاباتا، أتلانتا، 6 أهداف.

 

أندريا بيلوتي، تورينو، 6 أهداف.

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