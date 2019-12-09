شكرا لقرائتكم خبر عن المسرحي يتوج بجائزة أوسكار لـ«صناع الإنجاز» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)
أقام الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة للموسم الخامس، احتفالية كبرى في القاهرة تحت عنوان «مونديال المنجزين العرب لتكريم أصحاب النجاحات والإنجازات»، خلال الفترة من 5-9 ديسمبر.
وكان من بين المكرمين البطل السعودي أسامة خالد مسرحي ثاني العالم في سويسرا، الذي حقق لوطنه ميداليتين فضيتين في سباق 100-200 متر، حيث تم تكريمه بجائزة أوسكار لصناع الإنجاز للعام 2019.
ووجه أسامة في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، الشكر والتقدير للمنجزين العرب على تكريمهم له واحتفائهم به.
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