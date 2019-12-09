شكرا لقرائتكم خبر عن المسرحي يتوج بجائزة أوسكار لـ«صناع الإنجاز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أقام الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة للموسم الخامس، احتفالية كبرى في القاهرة تحت عنوان «مونديال المنجزين العرب لتكريم أصحاب النجاحات والإنجازات»، خلال الفترة من 5-9 ديسمبر.

وكان من بين المكرمين البطل السعودي أسامة خالد مسرحي ثاني العالم في سويسرا، الذي حقق لوطنه ميداليتين فضيتين في سباق 100-200 متر، حيث تم تكريمه بجائزة أوسكار لصناع الإنجاز للعام 2019.

ووجه أسامة في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، الشكر والتقدير للمنجزين العرب على تكريمهم له واحتفائهم به.