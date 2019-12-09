شكرا لقرائتكم خبر عن المنامة تحتضن قرعة كأس الأندية الخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

أشاد الأمين العام للاتحاد السعودي للكرة الطائرة وعضو اللجنة التنظيمية للاتحاد الخليجي عبدالعزيز القرناس، بالحضور الجماهيري لبطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، والذي أعطى الدوري قوة وإثارة، كما شاهد الجميع صالة الوحدة وهي مليئة بالجماهير لكل مبارياتهم إضافة للقاء الهلال والنصر والذي أقيم على صالة الهلال، مشيداً بالحضور الجماهيري بالمنطقة الشرقية والقصيم وحائل والحضور الذي شهدته مباراة الأهلي والاتحاد السبت الماضي، وأضاف: "وهذا يساهم في عودة هذه اللعبة الشعبية الثانية من جديد للواجهة"، وشكر إدارات الأندية التي تدعم فرقها في اللعبة لتحقيق المنافسة الشريفة.

وذكر القرناس أن قرعة الأندية الخليجية ستقام الجمعة القادم بالبحرين ويشارك فريق طائرة الهلال فيها ممثلاً عن المملكة، مشدداً على أن الألعاب المختلفة تحظى بدعم من قبل رئيس هيئة الرياضة الأميرعبدالعزيز بن تركي، مثمناً المتابعة للطائرة السعودية من قبل رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين والذي يسعى لإيجاد قاعدة صلبة من الوجوه الشابة.