شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بفوزها بكأس الخليج... غداً إجازة في البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً باعطاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية غداً (الاثنين) إجازة، وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24، حسبما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً باعطاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية غداً (الاثنين) إجازة، وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24، حسبما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

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