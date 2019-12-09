شكرا لقرائتكم بيراميدز يحقق رقم تاريخيا عقب سداسية الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز فوز ساحقا على فريق إف سي نواذيبو الموريتاني بسداسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاعي الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وكان فريق بيراميدز قد حقق فوز منذ 3 أيام على حساب فريق النجوم ضمن منافسات دور ال32 في بطولة كأس مصر بنتيجة 6-1، ليصبح بيراميدز أول فريق مصري عبر التاريخ يسجل 6 اهدف في بطولتين مختلفتين محليا وافريقيا في أقل من 3 أيام.

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ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المصري يوم الخميس المقبل.