شكرا لقرائتكم بيراميدز يحقق رقم تاريخيا عقب سداسية الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان فريق بيراميدز قد حقق فوز منذ 3 أيام على حساب فريق النجوم ضمن منافسات دور ال32 في بطولة كأس مصر بنتيجة 6-1، ليصبح بيراميدز أول فريق مصري عبر التاريخ يسجل 6 اهدف في بطولتين مختلفتين محليا وافريقيا في أقل من 3 أيام.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المصري يوم الخميس المقبل.
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