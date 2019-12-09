شكرا لقرائتكم بالصور.. الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرًم النادي الأهلي مساء الأحد براعم السباحة مواليد 2010 بمناسبة حصولهم على النجمة الأولى والثانية، والتتويج بالدرع العام لبطولة الجمهورية، والتي انتهت فعالياتها أول أمس الخميس.

أقيم الحفل بحضور عدد من مجلس إدارة النادي وعلي رأسهم العامري فاروق نائب رئيس النادي و خالد الدرندلي أمين الصندوق ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي وخالد مرسي مدير مقر النادي فرع الجزيرة و ك.وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء ، و محمد فاضل نائب رئيس الجهاز ، و محمد علام مدير جهاز السباحة و د. رائف حسن مدير أكاديمية السباحة وأحمد فهمي مشرف إداري ومحمد رشوان مدير إداري وأحمد حامد إداري.

وكان الأهلي توج بالدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت باستاد القاهرة بمشاركة جميع المراحل العمرية وجاءت أبرز نتائج النادي كالتالي: في مرحلة العمومي الأهلي جاء في المركز الأول برصيد 39504 نقطة، وسبورتنج في المركز الثاني.

في مرحلة 15 سنة ناشئين، الأهلي حصل على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 31548 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الثاني والصيد في المركز الثالث، بينما في مرحلة 15 سنة ناشئات، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 24067 نقطة، وجاء دجلة في المركز الثاني.

وفاز الأحمر في مرحلة 16 سنة ناشئين، بالمركز الأول برصيد 30111 نقطة، وجاء وادي دجلة المركز الثاني وسموحة بالمركز الثالث، وفي مرحلة 17 سنة ناشئين، جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 29224 نقطة، وسبورتنج في المركز الثاني والشمس في المركز الثالث.

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تكريم الأهلي للبراعم (1)



تكريم الأهلي للبراعم (2)



تكريم الأهلي للبراعم (3)



تكريم الأهلي للبراعم (4)



تكريم الأهلي للبراعم (5)



تكريم الأهلي للبراعم (6)



تكريم الأهلي للبراعم (7)



تكريم الأهلي للبراعم (8)