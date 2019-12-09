انفوجراف.. ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

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جدة - عمرو شويل اسدل الستار على الجولة الثانية دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد انتهاء ثمن مباريات انتهت منها بالفوز بـ 7 مباريات بينما سيطر التعادل على مباراة فقط.

بيراميدز ونواذيبو الموريتاني



انتهت مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بفوز الفريق المصرى بسداسية نظيفه فى اللقاء الذى اقيم على ستاد الدفاع الجوي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الشوط الأول



واحرز الهدف الأول لبيراميدز اللاعب محمد فاروق وجاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، ثم اضاف ايرك تراورى الهدف الثانى فى الدقيقة 33 .

الشوط الثانى



وجاء فى الشوط الثانى احرازجون انطوى الهدف الثالث لفريق بيراميدز وجاء فى الدقيقة 52 ، ثم اضاف محمد فاروق الهدف الرابع بالدقيقة 56،بينما أحرز الهدف الخامس اللاعب ويلفريد كانون بالدقيقة 76، واختم تراورى بالنص دسته بالدقيقة 87.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول المجموعات برصيد 6 وجاءت بالفوز في الجولة الأولى خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم اليوم على نواذيبو الموريتاني

المصرى 4 - 2 اينوجو



حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا عريضا على نظيره اينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ثاني مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعها على إستاد المكس بالإسكندرية والتي يتأهل فيها صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع لدور الثمانية.

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تقدم أوست أوموتو فى الدقيقة السادسة قبل ان يضيف أحمد ياسر الهدف الثانى بطريقة رائعة فى الدقيقة 27، واضاف مفتاح طقطق الهدف الثالث للفريق البورسعيدي فى الدقيقة 58، فيما اختتم حسن علي أهداف المصري بتسجله الهدف الرابع، وفى الدقائق الأخيرة نجح أيزيكي لاعب رينجرز بتسجيل هدفين فى الدقيقتين 86، و91