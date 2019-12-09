شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والظفرة إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
تأهل النصر والظفرة إلى نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوز الأول على الشارقة 96 -91، والثاني على الوصل 77 - 75 أمس في الدور نصف النهائي.
ويلتقي النصر (حامل اللقب) والظفرة في النهائي بعد غد الأربعاء، فيما يلتقي الشارقة والوصل في نفس اليوم للعب على المركزين الثالث والرابع.
نجح العميد النصراوي في حسم مباراته أمام الشارقة بصعوبة، وكاد الشارقة يقلب موازين اللقاء بخطف الفوز في الثواني الأخيرة.
وفي موقعة الوصل مع الظفرة نجح الأخير في تحقيق مفاجأة جديدة هذا الموسم بالفوز على الوصل والوصول إلى ختام المسابقة لينافس لأول مرة على أحد القاب اللعبة ويدخل التاريخ خاصة بعد أن حقق الفوز على الوصل المرشح للمنافسة على اللقب والمنتشي بفوزه على شباب الأهلي في الدور ربع النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر والظفرة إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.