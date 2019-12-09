شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يجدد عقد خليل حتى 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” جددت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، عقد لاعب خط الهجوم خليل إبراهيم لمدة 3 مواسم، تنتهي في عام 2023. وتألق خليل (26 سنة) بشكل لافت مع الوحدة، وبات أحد الأساسيين في تشكيلة الفريق الأول في الموسمين الماضي والحالي، وهذا أهله للوصول إلى قائمة المنتخب الوطني الأول.

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