الظفرة بطل سباق «اليوم الوطني» للشراع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الظفرة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول،

ونجح مروان عبدالله المرزوقي نوخذة الظفرة في التفوق على 100 محمل شاركوا في السباق واقتنص الصدارة و 210 آلاف درهم جائزة مالية للبطل، وجاء معزم لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي في وصافة السباق وحصل على 170 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الثالث من نصيب سهم لعبدالله إبراهيم عبدالله علي الحمادي وحصل على 150 ألف درهم جائزة مالية.

وتوج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وحميد سعيد الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.