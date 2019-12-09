بني ياس يعفي المتسببين بالخطأ الإداري أمام الفجيرة من مناصبهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعفى نادي بني ياس الثلاثي: مرزوق المنصوري مدير الفريق الأول وساشا أولفير مساعد المدرب، ومارك فيليب مدرب اللياقة، من مناصبهم، على خلفية الخطأ الإداري الذي وقع فيه النادي أمام الفجيرة بإشراك 7 لاعبين أجانب بدلاً من 6 كما تنص اللوائح، ما أدى إلى تخسيره مباراته مع الفجيرة في كأس الخليج العربي، رغم فوزه في اللقاء.

وقال بيان نادي بني ياس إن «النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة تبديل مباراة الفجيرة في دور المجموعات من كأس الخليج العربي، أكدت مسؤولية الثلاثي الكاملة عن وقوع الخطأ».

وأشاد النادي بالجهود التي قام بها الثلاثي طوال فترة عملهم بالنادي، وتمنى التوفيق للثلاثي في حياتهم العملية مستقبلاً.

ويذكر أن الخطأ الذي وقع فيه بني ياس في مباراة ختام مرحلة المجموعات بالكأس، أدت إلى خروج السماوي من البطولة بعد أن كان متأهلاً في صدارة مجموعته بواقع نتائجه في المنافسات.