العنبري: الشارقة جاهز لبني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن «الملك» جاهز للقاء بني ياس غداً في دوري الخليج العربي.

وقال العنبري: نعود الثلاثاء إلى مباريات دوري الخليج العربي بعد فترة التوقف الطويلة واستعداداتنا لمواجهة بني ياس جيدة، وسنواجه أحد الفرق القوية والصعبة التي تقدم مستويات طيبة، وسبق أن لعبنا أمامه في كأس الخليج العربي في بداية الموسم.

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وحول تأثير خروج الشارقة من الكأس على يد العين قال: لن يكون الخروج مؤثراً لأننا راضون عن فريقنا وإذا قارنا الفريق في الكأس هذا الموسم مع الموسم الماضي فقد قدمنا مستويات جيدة وتأهلنا إلى ربع النهائي، وفي الموسم الماضي لم نحقق اي نتيجة إيجابية، كما كسبنا عدداً من اللاعبين، ونتمنى أن يكون الفريق في قمة التركيز خلال لقاء بني ياس.

وعن ضغط مباريات الدوري قال: اعتدنا على هذا الشيء وهو ضغط على جميع الفرق.

من جهة أخرى، يترقب الشارقة قرعة دوري أبطال آسيا غداً الثلاثاء، حيث غادر عبدالعزيز محمد عزوز مدير الفريق الأول إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لتمثيل نادي الشارقة في القرعة، ويرافقه المنسق الإعلامي لفريق الكرة محمد علي الحمادي.