راشد العوضي يتوج ببطولة ستريت فايتر 5



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللاعب راشد العوضي بطلاً لبطولة «ستريت فايتر 5 - قتال الشوارع» والتي أقيمت بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع نادي «إكسايل» و«في سلاش» وبدعم من شركة «زمزم» للتوزيع.

وحصل بطل البطولة على تذكرة سفر وإقامة في مدينة لوس أنجلوس للمشاركة في التصفيات النهائية لكأس «كابكوم» الشهر الحالي.

وعبر المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن بالغ سعادته وفخره بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والتي شهدت مشاركة عدد كبير من محبي هذه اللعبة الشهيرة.

ومن جانبه، عبر طارق عبدالسلام عضو مجلس الإدارة ومالك نادي «إكسايل» عن سعادته البالغة بنجاح البطولة والتي تساهم بلا شك في اكتشاف المواهب الإماراتية وتبنيها وصولاً إلى مرحلة الاحتراف الرياضي خاصة في ظل الاهتمام الدولي بمجال الرياضات الإلكترونية والتي توقع لها أن تتطور في العام المقبل.

وبدوره، تقدم محمد البنّاء، مالك فريق «في سلاش» للرياضات الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير للشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، على الدعم اللامحدود للرياضات الإلكترونية، مضيفاً بأن البطولة لم تكن لتنجح لولا دعم شركائنا، وكذلك المشاركة الكبيرة من محبي هذه اللعبة.

وفي سياق تعليقه على البطولة قال راشد العوضي الحائز لقب البطولة: «سعيد بإحرازي المركز الأول وسأبذل قصارى جهدي لنيل اللقب العالمي ورفع علم الإمارات في لوس أنجلوس الأمريكية وتمثيل الدولة خير تمثيل».