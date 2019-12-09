عبدالله الظاهري: انتظروا عجمان بوجه جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد عبدالله الظاهري عضو مجلس إدارة نادي عجمان مشرف الفريق الأول، أن فترة التوقف الماضية للدوري كانت مفيدة ل«البرتقالي»، كاشفاً أن اللاعبين وعدوا بتغيير الصورة وتقديم وجه جديد كما كان الحال في الموسم الماضي.

ويحتل عجمان المركز السابع برصيد سبع نقاط، بعد مرور سبع جولات، علماً بأنه حصدها في الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يخسر مرتين ويتعادل مثلهما في آخر أربع جولات.

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وتنتظر عجمان مباراة مهمة غداً الثلاثاء، عندما يحل ضيفاً على اتحاد كلباء، ويراهن كثيراً على العودة القوية بعد فترة من التراجع. وقال الظاهري: «خضنا معسكرين خلال فترة التوقف وعدة مباريات ودية، ونحن في أتم الاستعداد لمعاودة الدوري نشاطه ولضربة البداية أمام كلباء، عملنا جيداً في الفترة الماضية ومؤمنون بالعودة إلى المستوى المعهود والمتوقع للفريق».

ورأى الظاهري أن عجمان واجه سوء حظ رهيباً في المباريات الأخيرة، حيث داهمته الإصابات المؤثرة في أكثر من مباراة، كما أن لاعب الارتكاز دومبيا انتهى موسمه، وهو يشغل مركزاً مهماً، والآن بعد التعاقد مع الكاميروني سياني، فإن الوضع الفني العام سيكون أفضل«.

واعتبر أن الفريق مازال يمتلك الحماس ذاته الذي كان عليه في بداية الموسم، وهناك إيمان من قبل اللاعبين بأن عودتهم ستكون قريبة، مذكراً بأن عجمان يحتل المركز السابع، وهذا الشيء يجعله لا يقلق، وأعتبر أن «البرتقالي» كان سيكون من المنافسين على مركز متقدم لو حقق فوزاً أو فوزين، ولكن هذه كرة القدم التي يؤمن الجميع بأحكامها.

وامتدح الظاهري ضم اللاعب سياني قادماً بنظام الإعارة من الجزيرة، وقال:«شخصياً كنت من أشد المعجبين باللاعب عندما لعب مع الجزيرة، وأعتبره أحد أفضل 3 لاعبين أجانب برزوا الموسم الماضي، وهو لاعب دولي وعنده خبرة ميدانية، وسيفيد عجمان، شأنه شأن البرازيلي فاندر والغاني ويليام والعاجي أبوبكر تراولي».