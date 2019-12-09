مهرجان الظفرة ينطلق اليوم بمشاركة خليجية ومحلية واسعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تنطلق اليوم فعاليات الدورة ال 13 من مهرجان الظفرة الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي،بمشاركة خليجية ومحلية.

يضم المهرجان العديد من الفعاليات التراثية منها، مزاينة الإبل التي تنطلق صباحاً وبشكل يومي ومسابقة المحالب ومسابقة الصيد بالصقور، ومزاينة الصقور وسباق السلوقي العربي التراثي ومزاينة السلوقي وثلاثة سباقات للخيول العربية الأصيلة ومسابقة الرماية، ومزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض إضافة إلى 16 مسابقة تراثية في سوق الظفرة التراثي و8 ورش للأطفال في قرية الطفل. ويحوي السوق التراثي الذي يفتتح أبوابه من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء أكثر من 200 محل متنوع..

وتستكمل بلدية منطقة الظفرة مشروع إنشاء طريق أسفلتي داخلي لمضمار سباق الهجن بطول 8 كيلومترات وبعرض 11 متراً، ويتكون من 3 حارات أسفلتية منها حارة لمسار سيارة التصوير بعرض 4 أمتار، وحارتان بعرض 7 أمتار.