شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة الشامسي: راشد بن حميد الأنسب للمرحلة الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تساءل جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن طريقة اختيار أعضاء اللجنة المؤقتة المرشحة لإدارة اتحاد الكرة، وذكر أن منع الازدواجية يمنع أعضاء الجمعية من الانضمام للمؤقتة، واعتبر أن إخفاق الاتحاد في إدارة ملف المنتخبات الوطنية يعد أبرز المآخذ عليه، ورأى أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي هو الأنسب للمرحلة المقبلة.

قال جمعة الشامسي: «في آخر اجتماع للجمعية العمومية تم منع الازدواجية في المناصب، وتم التوافق على أن من يعمل في مجلس إدارة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة يفترض ألا يكون مرتبطاً بمنصب في نادٍ، وهناك قانون حالياً يمنع ازدواجية المناصب، والسؤال: كيف سيتم اختيار أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستُدير الاتحاد في الفترة المقبلة، اعتقد أنه ووفقاً للقانون لا يمكن اختيار أعضاء من الجمعية العمومية التي ستنعقد لاحقاً؛ لأن القانون الجديد يسري بعد اعتماده وإجازته، والأرجح أن يتم اختيار شخصيات من خارج الجمعية العمومية، أم إن هذه الإجراءات ستعتبر استثنائية وفق ظرف معين ويتم التعامل معها على هذا الأساس، بعيداً عن قانون الازدواجية بحيث يستمر من يتم اختيارهم في عملهم بأنديتهم مع وجودهم في الاتحاد». ومضى: «عموماً الدولة بها كفاءات رياضية وشخصيات لها خبرة وأفكار وقدرات، ومن يقع عليه الاختيار سواء من أعضاء الجمعية أو من خارجها سيؤدي المهمة وسيجد الدعم من الجميع».

وعن ترشيح الشيخ راشد بن حميد النعيمي لرئاسة اللجنة المؤقتة قال: «أتمنى أن يكون على رأس اللجنة الجديدة، أعتقد أنه الشخصية المناسبة في هذه المرحلة، وقد حقق نجاحات مع نادي عجمان وأحدث طفرة كبيرة في النادي، وسيحقق النجاح في إدارة الاتحاد».

واعتبر الشامسي أن السبب الأساسي في الانتقادات وحالة عدم الرضى عن الاتحاد، هو فشله في إدارة ملف المنتحبات الوطنية، وذكر أن الفشل لم يكن في المنتخب الأول فقط؛ بل طال منتخبي الشباب والناشئين.

وأضاف: «الاتحاد لم يوفق في اختيار المدربين المناسبين، ولم يُدر المنتخب بالطريقة الصحيحة، وحتى اعتذار بعض اللاعبين عن اللعب للمنتخب يعود إلى غياب الصرامة، فالاتحاد كان مطالباً بمعاقبة أي لاعب يعتذر أو يرفض اللعب للمنتخب».

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وتابع: «دائماً المنتخب الأول هو الواجهة ونتائجه سلباً أو إيجاباً تحدد حالة مزاج الشارع الرياضي، والإخفاقات المستمرة للمنتخب كانت وراء عدم الرضى عن أداء الاتحاد، فالكل يريد منتخباً قوياً يحقق إنجازات ونجاحات». وزاد: «أيضاً يؤخذ على الاتحاد غياب الفنيين فيه، وغياب التجانس بين أعضائه، وربما هذا يعود إلى طريقة الانتخاب نفسها، فلو كانت الانتخابات تجري بنظام القوائم لأفرزت مجلس إدارة منسجماً، فالرئيس يقدم نفسه مع قائمته كاملة، وهكذا يتم انتخاب القائمة بأكملها بدلاً من الطريقة الحالية التي تأتي بأشخاص غير منسجمين في الغالب».

ومضى: «في مسألة غياب الفنيين والمتخصصين أضرب مثالاً بلجنة الحكام، فقد كان من المفترض أن يكون رئيسها حكماً دولياً سابقاً، والجميع لاحظ الشكوى المستمرة من التحكيم والأخطاء المستمرة من الحكام، ونحن في دوري الأولى عانينا أخطاء الحكام، ومن السلبيات أيضاً البطء في اتخاذ القرارات، وهناك شكاوى يتم البت فيها بعد أشهر، والدليل على ذلك أن شكوى مسافي لم يصدر فيها قرار حتى الآن، وشكوى العروبة ضد لاعب مصفوت أخذت وقتاً طويلاً وتأخر القرار، وأيضاً شكوى نادي الإمارات. صحيح أن الأمر مرتبط بلجان وجهات عدلية قد تكون غير تابعة مباشرة للاتحاد، لكنه أيضاً يستطيع التدخل والإسراع باتخاذ القرارات، فالإيقاع السريع مهم جداً في إدارة كرة القدم».

وأفاد بأن الاتحاد تجاهل مطالب أندية الأولى وأهمل الدوري، وقال: «لا توجد رعاية للبطولة ولا يتم نقلها عبر أي قناة ولا يوجد عضو من الاتحاد يتابع المباريات والمذكرات التي تتقدم بها الأندية لا يوجد تفاعل معها».

وأضاف: «تشعر بأن دوري الهواة في آخر الأولويات، لكن في الوقت ذاته علينا أن نكون منصفين، فالاتحاد يحسب له أنه أعاد الحياة لمنافسات الهواة من خلال عودة المنسحبين بمن فيهم فريق الحمرية والعربي والتعاون ومسافي ومصفوت، والاتحاد خصص دعماً مادياً شهرياً لهذه الفرق، إلى جانب الملاعب، فتأهيل الملاعب وإنشاء العيادات الطبية في الأندية أيضاً يحسب له».

وأكد الشامسي أن استقالة الاتحاد لا تعني انتهاء مشاكل الكرة الإماراتية، وقال: «الاستقالة لا تعني أننا بين يوم وليلة سنحقق أفضل النتائج وسيكون كل شيء مثالياً، هناك كثير من الأمور تحتاج إلى مراجعة وإلى تغيير، لكن بالتأكيد الاستقالة خطوة تفاعل معها الشارع الرياضي، وهناك حالة من التفاؤل حالياً».