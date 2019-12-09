برادلي يتوج بطلاً لرماية الشوزن الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الرامي البريطاني جيمس برادلي لقب بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن المفتوحة لكل الفئات، والتي استضافتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.ونال جيمس الميدالية الذهبية ومبلغ 15 ألف دولار، بينما حل المجري تاماس جيري في مركز الوصيف وحصد الفضية ومبلغ 10 آلاف دولار،تلاه الإيطالي ميشيل اسبادا الذي حصل على 7 آلاف دولار.

حضر منافسات اليوم الختامي وقام بتكريم الفائزين، الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري، والعقيد سعيد حمد الكعبي، وخالد سعيد الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وأسفرت منافسات هذه النسخة التي شارك فيها 200 رامٍ ورامية يمثلون 20 دولة من جميع أنحاء العالم عن فوز الرامي البريطاني جاكي موري بالمركز الرابع، لينال 5 آلاف دولار، وحل مواطنه فيليب ثورولد في المرتبة الخامسة، وتم تكريمه ب 3 آلاف دولار، وجاء الرامي الإماراتي عبيد الخاطري في المركز السادس وكسب ألفي دولار.

تضمنت قائمة رعاة البطولة مديرية شرطة أبوظبي التي تولى عدد من أفرادها النواحي الأمنية والتنظيمية، ودائرة البلدية والنقل، ونادي العين الرياضي، وبريمير موتورز، ومهرجان الوحدات المساندة للرماية، ومركز مأمون الطبي، ومجلس الشباب، وميدل ميست للزهور.