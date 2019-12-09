راشد بن سعود يزور مهرجان السيارات والدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية في دورته الثالثة والذي شهد مشاركة أكثر من 1500 سيارة ودراجة نارية من الإمارات ودول الخليج العربي، كما تخطى عدد زوار المهرجان 10 آلاف زائر على مدار 3 أيام.

وتجول سموه أمس الأول في أرجاء المهرجان الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين، والتقى ممثلي الشركات العارضة واستمع إلى شرح من هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة عن السيارات الكلاسيكية القديمة والسيارات والدراجات النارية الحديثة والمعدلة المشاركة في المهرجان، إضافة إلى تفقد حلبة الانجراف «الدرفت» الذي تم تخصيصه هذا العام.

كما اطلع سمو ولي عهد أم القيوين على حلبة تصادم السيارات التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث تم تخصيص وتأهيل الحلبة من قبل المختصين في مجال السيارات، كذلك زار سموه معرض جائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو ومعرض أم القيوين للمقتنيات التراثية النادرة على هامش مهرجان أم القيوين للسيارات، واطلع أيضاً على مشاركات الجهات الحكومية في المهرجان والمتمثلة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ودائرة السياحة والآثار والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأبدى سموه إعجابه بما شهده المهرجان من تطور وتنوع في المعروضات والتوسعة المطردة في المساحة، حيث أضحى ملتقى لهواة السيارات وخاصة فئة الشباب، ورحّب بالعارضين والزوار الذين حرصوا على المشاركة في المهرجان، مثمناً جهود اللجنة المنظمة، والمتطوعين في تنظيم وإدارة المهرجان بشكل متميز.

رافق سموه في الجولة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.