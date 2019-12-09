شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم سيف راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى سيف راشد جناح الشارقة عملية جراحية، أمس، في الرباط الصليبي على يد الدكتور فيليب في مستشفى القرهود، لينتهي موسمه رسمياً مع «الملك»،حيث سيغيب عن الملاعب لفترة لاتقل عن 6 أشهر. وكان سيف تعرض للإصابة في مباراة الشارقة واتحاد كلباء في افتتاح دوري الخليج العربي في سبتمبر الماضي، حيث غاب عن المباريات التالية، قبل أن يتم اكتشاف إصابته بالرباط الصليبي.

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