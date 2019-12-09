استعدادات مكثفة لانطلاق بطولة أم القيوين لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجان المنظمة لبطولة أم القيوين لكرة القدم عدة اجتماعات في الفترة الأخيرة، استعداداً لانطلاق البطولة في الفترة المقبلة، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وناقشت اللجان سير العمل على كافة الصعد والاستعدادات اللازمة لإنجاح الحدث الكبير الذي ينتظره أبناء المنطقة في كل عام، وكان نجاح البطولة في الأعوام السابقة ضاعف من مسؤولية اللجان المنظمة التي تأمل في مواصلة النجاح في النسخة الجديدة.

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وكانت العديد من الفرق من داخل الدولة وخارجها خاطبت اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة، وتدرس اللجنة هذه الطلبات ومن ثم تختار الفرق التي ستشارك في الحدث، خاصة أن الإقبال ظل يتزايد من عام إلى آخر للمشاركة في البطولة، وشهدت البطولة في الأعوام الماضية مشاركات خارجية من فرق من الجزائر والسودان وغيرها من الدول.

وشكل النجاح التنظيمي للحدث عاملاً جاذباً للجماهير التي تتوافد بشكل يومي لمتابعة مباريات البطولة، كما تصاحب الحدث العديد من الفعاليات الترفيهية، وهناك أيضاً جوائز مالية قيمة وجوائز عينية يجري السحب عليها يومياً للجمهور طوال أيام البطولة.

وأكد مروان شاهين رئيس لجنة العلاقات العامة والتشريفات أن الترتيبات تسير بصورة جيدة، وأن اللجان المنظمة تجتمع بشكل دوري لإنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن حتى تخرج النسخة الجديدة من البطولة بصورة طيبة، كما أكد أن العديد من الجهات أبدت رغبتها في رعاية البطولة التي تحظى في كل عام برعاية العديد من الشركات والهيئات الوطنية.