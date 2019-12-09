فيكتور يمثل جودو الإمارات في «الماسترز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل لاعب المنتخب للجودو فيكتور، استعداداته للمشاركة في بطولة الماسترز للجودو التي تقام في مدينة جوانزو الصينية خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي، ضمن المشاركين في منافسات وزن تحت 73 كغم، والتي تضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، وفقاً للائحة الاتحاد الدولي للجودو، والتي تشهد مشاركة 456 لاعباً ولاعبة من 68 دولة من بينها 5 دول عربية. وخرج من قائمة المشاركة لاعب الإمارات إيفان بعد أن جاء تصنيفه في المرتبة 32 لقائمة المشاركين في منافسات وزن تحت 100 كغم، عقب مشاركته في بطولة أوساكا اليابانية للجودو التي أقيمت مؤخراً، بعد أن تجددت إصابة الكتف، وتأتي تلك المشاركات، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020».